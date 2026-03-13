Yeni Şafak
Galatasaray tahkime gidiyor: TFF'nin kararına itiraz edilecek

14:1913/03/2026, Cuma
Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Şampiyonlar Payı'nı kaldırma kararı için tahkime gidecek.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) “Şampiyonlar Payı” uygulamasını kaldırma kararına karşı tahkim yoluna başvuracağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, söz konusu gelir kaleminin devam etmesi için hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Yazgan yaptığı açıklamada, federasyonun aldığı kararın kulüpler açısından önemli bir gelir kaybına yol açabileceğini ifade ederek, “Bu gelirlerin devamı için tahkime başvurumuz olacak. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da başvurusu olacaktır.” dedi.




#Galatasaray
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Eray Yazgan
