Galatasaray tahkime gidiyor: TFF'nin kararına itiraz edilecek

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) “Şampiyonlar Payı” uygulamasını kaldırma kararına karşı tahkim yoluna başvuracağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, söz konusu gelir kaleminin devam etmesi için hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Yazgan yaptığı açıklamada, federasyonun aldığı kararın kulüpler açısından önemli bir gelir kaybına yol açabileceğini ifade ederek, “Bu gelirlerin devamı için tahkime başvurumuz olacak. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da başvurusu olacaktır.” dedi.