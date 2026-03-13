Galatasaray o ismin gitmesine izin vermiyor: Maaşına dudak uçuklatan zam!

Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu için harekete geçti. 3.5 milyon euro olan yıllık ücretini 4.2 milyon euro’ya çıkarma kararı alan yönetim, bu hamleyle transfer kapılarını tamamen kapattı. İşte detaylar.

1 /5 Galatasaray'da 4 sezondur teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezi olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim iddialar üzerine harekete geçti.



2 /5 Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Torreira'ya yüklü bir zam yapmaya hazırlanıyor.



3 /5 Sarı-kırmızılıların, deneyimli orta sahanın 3.5 milyon euroluk maaşını 4.2 milyon euroya yükselteceği belirtildi. Bu hamleyle Torreira'nın ayrılığının önüne geçileceği aktarıldı.



4 /5 Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

