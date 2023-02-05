Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi kim oldu?

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Alper Ulusoy
Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Ligde üst üste 11, resmi maçlarda ise üst üste 14 galibiyet alan Galatasaray, Trabzonspor engelini de geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Yusuf Demir dışında eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde, ligin 24'üncü haftasındaki Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.
Trabzonspor ise deplasmanlardaki kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İç sahada rakiplerine geçit vermeyen ancak dış sahada istediği performansı ortaya koyamayan bordo-mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte deplasmanda da çıkışa geçmek istiyor. Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Galatasaray-Trabzonspor maçının Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan ve Kadir Sağlam yapacak.
Galatasaray Trabzonspor maçının VAR hakemi olarak Alper Ulusoy atandı. AVAR olarak da Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.