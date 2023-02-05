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Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadelenin hakem kadrosu açıklandı. Ayrıca Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi de belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:20 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Alper Ulusoy

Alper Ulusoy

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.


Galatasaray puan farkını açmak istiyor

Ligde üst üste 11, resmi maçlarda ise üst üste 14 galibiyet alan Galatasaray, Trabzonspor engelini de geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Yusuf Demir dışında eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde, ligin 24'üncü haftasındaki Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacaklar.


Trabzonspor deplasman formunu düzeltmek istiyor

Trabzonspor ise deplasmanlardaki kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. İç sahada rakiplerine geçit vermeyen ancak dış sahada istediği performansı ortaya koyamayan bordo-mavililer, Galatasaray maçıyla birlikte deplasmanda da çıkışa geçmek istiyor. Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.


Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?

Galatasaray-Trabzonspor maçının Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan ve Kadir Sağlam yapacak.


Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi kim oldu?

Galatasaray Trabzonspor maçının VAR hakemi olarak Alper Ulusoy atandı. AVAR olarak da Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.








#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
1 saat önce
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Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
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