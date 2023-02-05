Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi kim oldu?

Galatasaray - Trabzonspor derbisi için nefesler tutuldu. Liderliğini perçinlemek isteyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı kırmızılı ekip ile bordo mavili takim oynayacakları maç ile birlikte 135. kez rakip olacak. Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı. Galatasaray- Trabzonspor maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.