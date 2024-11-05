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Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'a Osimhen müjdesi

16:395/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Osimhen'in idmandaki keyifli halleri dikkat çekti.
Osimhen'in idmandaki keyifli halleri dikkat çekti.

Galatasaray, Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürdü. Golcü oyuncu Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.




Osimhen idmanda yer aldı

Sakatlığı geçen yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda takımla çalıştı. Ismail Jakobs ise salon ve sahada atletik performans uzmanları eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.








#Galatasaray
#Tottenham
#Victor Osimhen

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