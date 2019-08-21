Galatasaray'da gözler KAP'ta
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Galatasaray'da gözler KAP'ta

Galatasaray'da yaklaşık bir aydır süren Radamel Falcao'nun transfer sürecinde nihayet sona gelindi.

Haber Merkezi DHA
Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmişti.

Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmişti.

Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao transferiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi de yarın Falcao'yu İstanbul'a getirip, cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor. Ayrıca yıldız futbolcunun Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Konyaspor ile oynayacağı maçta da sahada olması bekleniyor.

Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
Radamel Falcao İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Falcao'da mutlu sona oldukça yakın. 33 yaşındaki golcü oyuncu perşembe günü İstanbul'da olacak.La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Radamel Falcao, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Galatasaray yıldız oyuncu ile cuma günü 3 yıllık sözleşme imzalayacak.All confirmed! Thursday could be Radamel #Falcao’s day for #Galatasaray, because El Tigre will arrive in Istanbul. He could have medicals and he will sign a contract until 2022 with Gala on friday. #transfers https://t.co/FFdizwme9t&mdash; Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2019

  • Teknik direktör Fatih Terim de Kolombiyalı yıldızın KAP açıklamasını bekliyor. Terim, Falcao'yu da Drogba'da olduğu gibi gelir gelmez sahaya sürmeyi düşünüyor. Öte yandan Terim, diğer transfer gelişmeleriyle ilgili de sürekli yönetimle görüşmelerini sürdürüyor

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