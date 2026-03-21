Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Opsiyonu kullanılmayacak

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu: Opsiyonu kullanılmayacak

15:34 21/03/2026, Cumartesi
G: 21/03/2026, Cumartesi
Mauro Icardi - Yaser Asprilla
Mauro Icardi - Yaser Asprilla

Galatasaray, ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı bir isimle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Girona’dan büyük umutlarla kiraladığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Genç oyuncu için yapılan yatırımın karşılığı henüz alınamazken, performansı hem teknik heyet hem de yönetim cephesinde soru işaretleri yaratmış durumda.

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi. Sahada varlık göstermekte zorlanan Asprilla’nın, özellikle hücum hattında beklenen etkiyi yaratamaması dikkat çekiyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre, teknik ekibin de oyuncunun performansından memnun olmadığı konuşulurken, kulüp yönetimi sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.




