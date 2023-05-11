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Spor

Galatasaray'da Mitrovic dönemi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi.

11:57 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Zvezdan Mitrovic 2021'de EuroCup'ta yılın koçu seçilmişti.

Zvezdan Mitrovic 2021'de EuroCup'ta yılın koçu seçilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Andreas Pistiolis'in yerine 53 yaşındaki Karadağlı Zvezdan Mitrovic'in getirildiği bildirildi.


Zvezdan Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.


Karadağlı başantrenör, kariyerinde Khimki, Budivelnyk Kviv, Khimik, Azovmash Mariupol, AS Monaco ve ASVEL gibi takımları çalıştırdı.




#Galatasaray
#Zvezdan Mitrovic
#Karadağ
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