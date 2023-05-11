Galatasaray'da Mitrovic dönemi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Andreas Pistiolis'in yerine 53 yaşındaki Karadağlı Zvezdan Mitrovic'in getirildiği bildirildi.

Zvezdan Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.