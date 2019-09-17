Galatasaray'ın forma sponsoru THY oldu
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın forma sponsoru THY oldu

Türk Hava Yolları, Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Haber Merkezi AA
Galatasaraylı futbolcular THY logolu formalarla poz verdi.

Galatasaraylı futbolcular THY logolu formalarla poz verdi.

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

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