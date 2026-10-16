Galatasaray'ın Gençlerbirliği karnesi: 57-22

Galatasaray ile Gençlerbirliği 101. randevuda. İki takım arasında geride kalan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 177 golüne, Gençlerbirliği 104 golle yanıt verdi.

Spor

Galatasaray'da üç isim Gençlerbirliği maçında yok

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 50 lig maçında Galatasaray 22, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 72 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 59 golle karşılık verdi.

Son 5 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 5 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakanın ardından rekabette son 5 maçı da Galatasaray galip tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Son 16 lig maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Ankara temsilcisiyle oynadığı son 16 Süper Lig maçında sadece 1 kez yenildi.

Ligin 2013-2014 sezonunda 15. haftada Ankara'da 1-1 sona eren maçla başlayan süreçte Galatasaray, rakibiyle oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu tek yenilgisini 9 Nisan 2018 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Bu maçlarda rakibinin filelerini 36 kez havalandıran Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.

Başkent deplasmanında son 10 maçta 4 galibiyet

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 10 maçın 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2011-2012 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 12 kez ağları sarsan Galatasaray, 8 gol yedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.