Galatasaraylı yıldız yine antrenmana çıkmadı

Milli arada verilen iznin ardından çalışmalarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda yıldız isim Mauro Icardi yine antrenmana katılmadı.

Kızlarını görmek amacıyla gittiği Arjantin’de kalış süresini uzatmak için özel izin alan Arjantinli yıldızın Cuma günü İstanbul’a dönmesi bekleniyordu. Ancak Icardi, antrenmanda bir kez daha yer almadı.