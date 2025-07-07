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Gaziantep FK Belgrad'da hazırlanıyor

Gaziantep FK Belgrad'da hazırlanıyor

14:317/07/2025, Pazartesi
AA
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Takım, İsmet Taşdemir yönetiminde çalıştı.
Takım, İsmet Taşdemir yönetiminde çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'da sürdürdü


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son bulduğu kaydedildi.


Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.




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