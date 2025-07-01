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Gaziantep FK'ya Surinamlı stoper

Gaziantep FK'ya Surinamlı stoper

16:081/07/2025, Salı
AA
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Myenty Abena, Gaziantep FK formasını giydi.
Myenty Abena, Gaziantep FK formasını giydi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı stoper Myenty Abena'yı kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Myenty Abena'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.


Abena'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.


Açıklamada, "Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.






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