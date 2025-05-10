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Gaziantep FK ligde 4 maçtır kazanamıyor

Gaziantep FK ligde 4 maçtır kazanamıyor

11:4910/05/2025, Saturday
AA
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Boateng (21) rakipleriyle tartıştı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Boateng (21) rakipleriyle tartıştı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.


Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.


Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.



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