Gedson'un iksiri Rafa

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, milli aradan sonra da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un en büyük kozlarından olacak. Siyah-beyazlı takıma geldiği dönemde bekleneni veremeyen Portekizli oyuncu, bu sezon ise kariyer sezonunu çıkartıyor. Orta sahada Rafa Silva'nın arkasında oynayan ve vatandaşıyla mükemmel bir uyum yakalayan 25 yaşındaki futbolcu kendini buldu. Önceki sezonlarda rakip ceza sahasına çok fazla yaklaşamayan Gedson, bu sezon ise şimdiden 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 12 maçın hepsine ilk 11 çıkan Gedson, Portekiz Milli Takımı'na çağrılma hayaline her hafta daha çok yaklaşıyor.