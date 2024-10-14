Gedson'un iksiri Rafa

Beşiktaş'ta bu sezon adeta kariyer sezonunu ve şimdiden 6 gole ulaşan Gedson Fernandes'in en büyük sırrı, vatandaşı Rafa Silva ile çok iyi bir uyum yakalaması. Portekizli futbolcu, milli takım hayallerine de biraz daha yaklaştı.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, milli aradan sonra da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un en büyük kozlarından olacak. Siyah-beyazlı takıma geldiği dönemde bekleneni veremeyen Portekizli oyuncu, bu sezon ise kariyer sezonunu çıkartıyor. Orta sahada Rafa Silva'nın arkasında oynayan ve vatandaşıyla mükemmel bir uyum yakalayan 25 yaşındaki futbolcu kendini buldu. Önceki sezonlarda rakip ceza sahasına çok fazla yaklaşamayan Gedson, bu sezon ise şimdiden 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 12 maçın hepsine ilk 11 çıkan Gedson, Portekiz Milli Takımı'na çağrılma hayaline her hafta daha çok yaklaşıyor.
Daha önce Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde defalarca forma giyse de A Milli Takım'a 2 kez çağrılan ve sadece hazırlık maçlarında görev alan Gedson, bu sezon ise yeniden milli olma umuduna çok yaklaştı.
Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez de Gedson'un milli takıma çağrılması konusuna sıcak bakmaya başlarken, "Gedson, milli takım kapısını araladı" açıklamasını yapmıştı. Gedson'un yükselişindeki en büyük etkenin Rafa Silva olduğu ifade edilirken, ikilinin gösterdiği uyum takıma da pozitif olarak yansıyor.