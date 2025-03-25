Gençlerbirliği şut çalıştı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Dar alanda çeşitli pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-siyahlılar, daha sonra kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu.
Antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde taktik ağırlıklı çalışma yapan oyuncular, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.
Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşması, 28 Mart Cuma günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.