Gençlerbirliği'ne Volkan Demirel de çare olamadı

Gençlerbirliği'ne Volkan Demirel de çare olamadı

11:1420/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Volkan Demirel
Teknik direktör Volkan Demirel

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin gol ve galibiyet hasreti devam ediyor. Gol yollarında üretken olamayan Gençlerbirliği, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri havalandırarak skor tabelasını da değiştiremedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin gol ve galibiyet hasreti devam ediyor.


Sezonun 27. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibi, ligdeki son 7 maçta galibiyet elde edemezken bu süreçte 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.


Son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla sahasında Gaziantep FK karşısında alan kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda ligde 25 puanla 13. sırada bulunuyor.


Gol yollarında üretken olamayan Gençlerbirliği, ligdeki son 5 maçta rakip fileleri havalandırarak skor tabelasını da değiştiremedi.

Kırmızı-siyahlı takımın sezondaki son 7 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Karşılaşma Skor

Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-1

Gençlerbirliği-Rizespor 2-2

Eyüpspor-Gençlerbirliği 1-0

Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0

Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2

Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0


- İkinci Volkan Demirel dönemi

Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Volkan Demirel, ikinci döneminde 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.


Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci döneminde Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken sahasında Beşiktaş'a 2-0, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.





