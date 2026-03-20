1. Lig'de 32. hafta yarın başlıyor

10:4120/03/2026, Cuma
Trendyol 1. Lig
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 32. hafta oynanacak maçların fikstürünü açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 32. haftanın programı şöyle:
Yarın:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)





12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak? Adalet Bakanlığı...