TFF ertelenen Göztepe - Galatasaray maçının tarihini belirledi

Galatasaray’ın Süper Lig’de Göztepe ile 18 Mart’ta oynaması planlanan karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan rövanş mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, erteleme sonrası planını Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sırasında sarı-kırmızılı kulübe ilettiği öğrenildi. Buna göre federasyonun, Galatasaray’ın Avrupa’dan elenmesi halinde Göztepe maçını, Trabzonspor deplasmanının hemen ardından hafta içine yerleştirmeyi düşündüğü belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan sarı-kırmızılıların genel sekreteri Eray Yazgan, Tivibu Spor’a yaptığı açıklamada fikstür yoğunluğuna dikkat çekti. Yazgan, “TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi” ifadelerini kullandı.