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Gençlerbirliği'nin acı günü

Gençlerbirliği'nin acı günü

18:469/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
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Gençlerbirliği Spor Kulübü
Gençlerbirliği Spor Kulübü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, eski futbolcularından Orhan Yüksel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel yaşamını yitirdiğini açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği'mizde 235 maça çıkan, tarihimizin en çok gol atan üçüncü futbolcusu ve aynı zamanda en çok forma giyen yedinci oyuncusu olan Orhan Yüksel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Orhan Yüksel'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhum Orhan Yüksel'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Seferihisar Kavakdere Mezarlığı'na defnedilecektir."






#Gençlerbirliği
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