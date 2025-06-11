Gisdol Kayseri'ye bekleniyor

Markus Gisdol, son olarak Samsunspor'u çalıştırmıştı.
Kayserispor’un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde kente gelerek resmi imzayı atacak.
Kayserispor’un el sıkıştığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelecek.
56 yaşındaki teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verecek.
Gisdol, daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve Samsunspor’u çalıştırdı.
#Süper Lig
#Kayserispor
#Markus Gisdol