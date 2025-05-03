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Gizem Mısra Aşçı'nın yeni takımı belli oldu

Gizem Mısra Aşçı'nın yeni takımı belli oldu

14:513/05/2025, Cumartesi
AA
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Gizem Mısra Aşçı, son olarak Aras Kargo'da forma giymişti.
Gizem Mısra Aşçı, son olarak Aras Kargo'da forma giymişti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı transfer etti.


Kulübün açıklamasında, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Gizem Mısra Aşçı, bu sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da forma giydi.




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