Göz-Göz kazanmayı unuttu

Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir giriş yapan ve iç sahada galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise puan kayıplarına devam ediyor. O süreçte hedefini Avrupa hattı olarak belirse de yaşanan sakatlıklar ve alınan sonuçlar sarı-kırmızıları hedefinden uzaklaştırdı. Böylece ligde üst üste oynadığı 10 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.