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Göz-Göz kazanmayı unuttu

Göz-Göz kazanmayı unuttu

11:3313/04/2025, Pazar
IHA
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Teknik direktör Stoilov'un Göztepe'de 58 maçta 1.84 puan ortalaması bulunuyor.
Teknik direktör Stoilov'un Göztepe'de 58 maçta 1.84 puan ortalaması bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’de son olarak TÜMOSAN Konyaspor’a yenilen Göztepe’nin galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir giriş yapan ve iç sahada galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi, ligin 2. yarısında ise puan kayıplarına devam ediyor. O süreçte hedefini Avrupa hattı olarak belirse de yaşanan sakatlıklar ve alınan sonuçlar sarı-kırmızıları hedefinden uzaklaştırdı. Böylece ligde üst üste oynadığı 10 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.


Alınabilecek 30 puandan sadece 5 puanı hanesine yazdıran Stanimir Stoilov’un öğrencileri, hedeflerden uzaklaşıp orta sıralara geriledi. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa potasının son basamağında yer alan Beşiktaş ile olan 9 puanlık farkı kapatamadı.


5 maç sonra gol atamadı

Trendyol Süper Lig’de oynadığı skorer kimliğiyle öne çıkan Göztepe, bu durumu TÜMOSAN Konyaspor karşısında gösteremedi. Oynadığı son 5 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaran Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor maçında bu performansını taraftarlarına izlettiremedi. İzmir ekibi, iki kez direğe takıldığı zorlu karşılaşmada 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık aradan sonra bir maçı gol atamadan tamamladı.






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