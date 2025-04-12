Stanimir Stoilov: Zor bir süreçten geçiyoruz

Stoilov, maçta en az bir puanı hak ettiklerini ifade ederek, "Son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında futbolda böyle bir şanssızlığın olduğuna inanmıyorum ama maalesef bunu yaşıyoruz. Bugün de fırsat bile denemeyecek o pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra iki kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. İki aydır aslında çok benzer senaryolar. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz." diye konuştu.