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Göz-Göz'ün kalesi Gürsel Aksel

Göz-Göz'ün kalesi Gürsel Aksel

11:2024/10/2024, Perşembe
IHA
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Göztepeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor.
Göztepeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de oynadığı 4 iç saha maçında 3 galibiyet alırken sadece 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Taraftarının önünde şu ana kadar 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmezken 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u 3-0 ve Sivasspor’u da 3-2’lik skorla geçmeyi başardı. Bu süreçte sadece 4 gol yiyen İzmir ekibi, 2 maçta ise kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, 26 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor maçında da rakibini mağlup ederek hem taraftarının önündeki yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hem de Gürsel Aksel Stadyumu’nda üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor.


İç sahada sadece bir kez geriye düştü

Bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı maçlarda şu ana kadar sadece Fenerbahçe maçında 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, ikinci devre maçı 2-2’ye getirerek müsabakadan 1 puan almayı başardı. İzmir ekibi, diğer kazandığı maçlar olan Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarında ise geriye düşmedi ve bu üç karşılaşmanın ilk yarılarını 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 3 maçta da 3 puan almayı bildi.


Öte yandan Göztepe, evinde topladığı 10 puanla Galatasaray (13) ve Beşiktaş’tan (12) sonra Eyüpspor (10) ile birlikte bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.


Göztepe'nin golcüsü Romulo
Romulo iç sahadaki 3 maçta gol attı

Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, bu sezon şu ana kadar 4 gole imza atarken bu gollerin 3’ünü Gürsel Aksel Stadyumu’nda atmayı başardı. Romulo’nun, 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında da en tehlikeli isim olması bekleniyor. 22 yaşındaki oyuncu, tüm maçlara 11’de başlayıp 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.





#Süper Lig
#Göztepe
#Gürsel Aksel Stadyumu

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