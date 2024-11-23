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Göztepe Beşiktaş'a hazır

Göztepe Beşiktaş'a hazır

16:4323/11/2024, Cumartesi
AA
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov

Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalıştı.


İzmir temsilcisi, hava yoluyla bugün İstanbul'a gidecek.


Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.






#Süper Lig
#Göztepe
#Beşiktaş

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