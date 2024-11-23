Göztepe Beşiktaş'a hazır

Göztepe, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalıştı.
İzmir temsilcisi, hava yoluyla bugün İstanbul'a gidecek.
Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.