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Immobile geri döndü

Immobile geri döndü

15:3422/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ciro Immobile idmanda yer aldı.
Ciro Immobile idmanda yer aldı.

Göztepe maçına hazırlanan Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Ciro Immobile, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalışma yaptı. Isınma koşuları, pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.


Sakatlığını atlatan İtalyan yıldız Ciro Immobile, takımla çalışmalarda yer adı.


Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






#Beşiktaş
#Ciro ımmobile
#Göztepe

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