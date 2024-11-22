Immobile geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalışma yaptı. Isınma koşuları, pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.
Sakatlığını atlatan İtalyan yıldız Ciro Immobile, takımla çalışmalarda yer adı.
Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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