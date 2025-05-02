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Göztepe Kadın Voleybol Takımı transferlerine devam ediyor

Göztepe Kadın Voleybol Takımı transferlerine devam ediyor

15:242/05/2025, Cuma
AA
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Sherridan; GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi.
Sherridan; GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, ABD'li oyuncu Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada, "Son olarak Grand Rapids Rise forması giyen Sherridan, GS Panionios, Panathinaikos, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Sherridan." ifadeleri kullanıldı.



#Voleybol
#Göztepe
#Sherridan Atkinson
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