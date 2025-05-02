Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Karşıyaka'dan voleybolda smaçör takviyesi

Karşıyaka'dan voleybolda smaçör takviyesi

12:452/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Ayşegül Kuruoğlu, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.
Ayşegül Kuruoğlu, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka dış transferde Adana Büyükşehir Belediyespor'dan 18 yaşındaki smaçör Ayşegül Kuruoğlu ile anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Adana Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde forma giyen 2007 doğumlu genç smaçör Ayşegül Kuruoğlu'nu kadromuza kattık. Önümüzdeki sezon genç takımımızda da forma giyebilecek sporcumuza hoş geldin diyor, Yeşil-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



#Karşıyaka
#Voleybol
#Ayşegül Kuruoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM Giriş Ekranı ile ÖSYM Sınavları, Başvuruları, Şifre Alma