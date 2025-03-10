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Göztepe kazanmayı unuttu

Göztepe kazanmayı unuttu

11:0310/03/2025, Pazartesi
IHA
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Göztepe, Avrupa hedefinden uzaklaşıyor.
Göztepe, Avrupa hedefinden uzaklaşıyor.

Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta kazanamayan ve sadece 2 beraberlik alabilen Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig’de son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçen Göztepe, adeta galibiyete hasret kaldı. Ligin ilk 21 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi, oynadığı son 6 maçında ise istediği sonuçları almayı başaramadı. Sarı-kırmızlılar; bu süreçte Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken, Bodrum FK ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 18 puanın sadece 2’sini alabilen sarı-kırmızılılar, haftayı 36 puanla 6. sırada tamamladı.


Avrupa hedefinden hızlıca uzaklaşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un bu kötü gidişata nasıl bir çözüm bulacağı ise merakla bekleniyor.


Skor tutamama sorunu devam ediyor

Göztepe’nin sezon başından beri en büyük sorunlarından birisi olan skoru tutma problemi devam ediyor. Şu ana kadar Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Samsunspor karşısında aynı durumu iki kez yaşayan İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçip 4-3 kaybederken iç sahada ise 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldı.


Benzer senaryoyu yaşadığı diğer müsabakalarda ise Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşısında öne geçen Göztepe, Fenerbahçe’ye 3-2, Gaziantep FK’ya da 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, son olarak da dün oynanan Sivasspor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmayı 3-1’lik yenilgiyle tamamladı. Böylece Göztepe, bu sezon itibarıyla Süper Lig’de öne geçtiği 7 karşılaşmada 4 kez kaybederken, 3 defa da berabere kaldı.





#Süper Lig
#Göztepe
#Stanimir Stoilov

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