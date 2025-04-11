Göztepe TÜMOSAN Konyaspor'a hazır

Takımın golcüsü Romulo, şut çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün Konya'ya giderek kampa girecek.
#Göztepe
#Konyaspor
#Süper Lig