Göztepe Yushan Zhuang'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki voleybolcuyla gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Fujian Anxi Tieguanyin forması giyen Yushan, Omag-MT San Giovanni in Marignano ve Honda Olivero San Bernardo Cuneo kulüplerinin yanı sıra Çin Milli Takımı'nda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Yushan." ifadeleri kullanıldı.