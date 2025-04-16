Göztepe'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, sarı-kırmızılılar Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından dar alanda oyunlar üzerinde durdu.
İkinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları yapan takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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