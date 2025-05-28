Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'de Juan 1 sezon daha takımda

Göztepe'de Juan 1 sezon daha takımda

11:2728/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Juan'ın 1 yıl daha kiralandığı ifade edildi.
Juan'ın 1 yıl daha kiralandığı ifade edildi.

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçıyla 2024-2025 sezonunu noktalayacak Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Bonservisi Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'da bulunan Juan'ın 1 yıl daha kiralandığı ifade edildi.


Göztepe ile toplamda 2 senelik kontrat yapan 22 yaşındaki golcünün yeni sezonda da takımda olması teknik ekibin elini çok rahatlattı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Sambacı'nın tamamen iyileştiği ancak Kasımpaşa maçında yeni sezon için riske edilmeyebileceği kaydedildi. Bu Ziraat Türkiye Kupası da dahil 28 maça çıkan Juan 8 gol atıp 4 de asist yaptı.



#Süper Lig
#Göztepe
#Juan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS TERCİH SONUÇLARI 2025: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?