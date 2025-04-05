Göztepe'de Melis Erdoğan imzayı attı

İzmir temsilcisinde 4 sezondur görev yapan ve U16 Milli Takımı'nda da oynayan 15 yaşındaki voleybolcunun imza törenine Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin ve Başantrenör Ataman Güneyligil katıldı. Melis'in gelişimini uzun süredir takip ettiklerini söyleyen Ataman Güneyligil, "Altyapımızdan böyle bir oyuncunun çıkması bizim için büyük bir gurur. Hem fiziksel hem mental olarak profesyonel düzeye hazır olduğunu düşünüyoruz. Kendisinden A takımda da önemli katkılar bekliyoruz" dedi.