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Göztepeli Dennis'in talipleri var

Göztepeli Dennis'in talipleri var

10:5511/03/2025, Salı
IHA
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Anthony Dennis bu sezon 24 maçta forma giydi ve 3 asist kaydetti.
Anthony Dennis bu sezon 24 maçta forma giydi ve 3 asist kaydetti.

Göztepe’nin 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Anthony Dennis’i, Alman ekibi Stuttgart ve İngiliz takımı Leeds United yakından takip ediyor.

Göztepe, bu sezon gösterdiği oyunla dikkatleri çekerken, sarı-kırmızılı oyuncular da bireysel performanslarıyla ön plana çıktı. İzmir ekibinin başarılı orta sahası Anthony Dennis’i birçok takımın transfer listesine yazdığı öğrenildi. Nijeryalı oyuncuyu en yakından takip eden iki takım ise Bundesliga ekibi Stuttgart ve Championship temsilcisi Leeds United oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından iki kulübün Anthony Dennis için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.


Göztepe ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Dennis, tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 39 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.



Stoilov’un şansını iyi değerlendirdi

Göztepe’nin scouting ekibi tarafından 2022-2023 döneminde U19 takımına transfer edilen Anthony Dennis, o sezonun ilk yarısında U19 ile maça çıkarken, daha sonra teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın ilk devre kampına davet edildi. Orada teknik heyeti etkilemeyi başaran genç orta saha, kendini bir anda A takımda buldu. Antrenmanlardaki hırsıyla ve isteğiyle de beğenileri toplayan Dennis, ilk olarak Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan’ın yerine 19. dakikada oyuna dahil oldu ve böylece ilk profesyonel maçına çıktı. Sahada iyi bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu, o günden sonra takımın değişilmez isimlerinden biri haline geldi ve Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesinde önemli bir paya sahip oldu.








#Göztepe
#Anthony Dennis
#Stuttgart
#Leeds United

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