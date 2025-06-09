Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Göztepe'nin dönüşü belgesel oldu

Göztepe'nin dönüşü belgesel oldu

14:209/06/2025, понедельник
DHA
Sonraki haber
Göztepe'nin dönüşü belgesel oldu
Göztepe'nin dönüşü belgesel oldu

Basketbolda geçen sezon 20 yıl sonra potalara dönüp ilk senesinde Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Göztepe'nin hikayesi belgesel oldu.

Kulübün kuruluşunun 100'üncü yılında basketbol branşının küllerinden doğuşunu anlatan, ‘Kül ve Ateş’ isimli belgesel yarın gösterime girecek. 14 Haziran'da kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Göztepe ilk kıvılcımı basketbol takımının belgeseliyle yakacak. Basketbol şubesinin yeniden kuruluşunu ve şampiyonluk yolculuğunu anlatan belgeselin ilk gösterimi yarın saat 19.25'te İzmir İstinyeArt Performans Arena'da yapılacak.

#Basketbol
#Göztepe
#belgesel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Babalar Günü: Anlamlı Mesajlar ve Kutlama Sözleri