Gürcistan-Türkiye maçının cezaları açıklandı

FIBA'dan yapılan açıklamada, düzenlenen Disiplin Kurulu toplantısının ardından taraflara verilen cezaların belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Gürcistan Basketbol Federasyonuna 40 bin, Türkiye Basketbol Federasyonuna 15 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

Maçta forma giyen Gürcistanlı oyunculardan Goga Bitadze'ye 15 bin, Duda Sanadze'ye 3 bin, Tornike Shengelia'ya 5 bin, A Milli Takım oyuncusu Furkan Korkmaz'a 6 bin İsviçre frangı para cezaları da verildi.

Bu oyuncular, gelecek üç yıl içinde benzer bir disiplin suçu işlemesi halinde bu kez müsabakadan men cezası alacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Bitadze 5, Sanadze 1, Shengelia 2, Korkmaz 3 maçta forma giyemeyecek.

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Açıklamada, soruşturmanın kapandığı ve konu hakkında başka bir değerlendirme yapılmayacağı da vurgulandı.

Ne yaşanmıştı?

Turnuvanın A Grubu'nda, Türkiye'nin Gürcistan'a iki uzatma sonunda 88-83 yenildiği 4 Eylül'de oynanan karşılaşmanın son bölümünde zamanlama sisteminde hata yaşanmış ve maçın 22 saniyelik bölümü oynanamamıştı. Maçın ardından oyuncular arasında tartışmalar yaşanırken, FIBA, süre konusunda "ciddi hata" yapıldığını kabul etmişti.

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