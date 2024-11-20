Gyökeres 4 gol attı, İsveç Azerbaycan’ı 6 farklı mağlup etti | ÖZET

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşI karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynana mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski ile 26., 37., 58. ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti. İsveç - Azerbaycan maç özeti haberimizde.