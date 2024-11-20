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Gyökeres 4 gol attı, İsveç Azerbaycan’ı 6 farklı mağlup etti | ÖZET

Gyökeres 4 gol attı, İsveç Azerbaycan’ı 6 farklı mağlup etti | ÖZET

10:4420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Gyökeres 4 gol attı, İsveç Azerbaycan’ı 6 farklı mağlup etti
Gyökeres 4 gol attı, İsveç Azerbaycan’ı 6 farklı mağlup etti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İsveç ile Azerbaycan’ı konuk etti. Maç ev sahibi İsveç'in 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Viktor Gyökeres maça 4 gol atarak damga vurdu. Bu sonuçla İsveç 16 puanla grubunu lider bitirerek B Ligi'ne yükseldi. 1 puanda kalan Azerbaycan ise D Ligi'ne düştü. İsveç - Azerbaycan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşI karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynana mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10. ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski ile 26., 37., 58. ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti. İsveç - Azerbaycan maç özeti haberimizde.

İSVEÇ - AZERBAYCAN MAÇ ÖZETİ

İsveç - Azerbaycan maç özetini izlemek için

İSVEÇ - AZERBAYCAN MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ULUSLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI






#Viktor Gyökeres
#İsveç
#Azerbaycan

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