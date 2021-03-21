Spor GZT Giresunspordan kara bulutları dağıtan galibiyet
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GZT Giresunspor'dan kara bulutları dağıtan galibiyet

TFF 1. Lig'in 27 haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden GZT Giresunspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Haber Merkezi AA
GZT Giresunspor'un soyunma odasındaki galibiyet pozu
GZT Giresunspor'un soyunma odasındaki galibiyet pozu

Ligde lider konumda bulunan yeşil beyazlılar, son oynadığı Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmalarını kaybetti.

Ligde ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor ile dün deplasmanda karşılaşan Giresun ekibi, 90 dakika sonunda 2-0'lık skorla kazandı.

Doğu Karadeniz temsilcisi, Samsun galibiyeti ile 3 puan hasretini de giderdi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'de 27 hafta sonunda, ikinci 51 puanlı Yılport Samsunspor'un 5, üçüncü 50 puanlı Altay'ın da 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

"Hedefimiz 44 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçeğe dönüştürmek"


Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, Yılport Samsumspor ile adeta 6 puanlık bir maç oynadıklarını belirterek, "Samsunspor maçı bizim için hayati önem taşıyan bir karşılaşma oldu. Kazanarak 3 maçlık galibiyet özlemine son verdik ve üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. Bunun yanı sıra ilk iki mücadelesi verdiğimiz rakibimiz ile aramızdaki puan farkını açtık" diye konuştu.

Bu sezon 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için büyük fırsat yakaladıklarını vurgulayan Ayhan, "Son 7 maçımız kaldı. Hedefimiz en iyi sonuçları alarak 44 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçeğe dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı
SPOR
GZT Giresunspor takım otobüsü Samsun'da taşlı saldırıya uğradı

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