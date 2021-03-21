GZT Giresunspor'dan kara bulutları dağıtan galibiyet

Ligde lider konumda bulunan yeşil beyazlılar, son oynadığı Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmalarını kaybetti.

Ligde ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor ile dün deplasmanda karşılaşan Giresun ekibi, 90 dakika sonunda 2-0'lık skorla kazandı.

Doğu Karadeniz temsilcisi, Samsun galibiyeti ile 3 puan hasretini de giderdi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'de 27 hafta sonunda, ikinci 51 puanlı Yılport Samsunspor'un 5, üçüncü 50 puanlı Altay'ın da 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Süper Lig yolunda Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen lider GZT Giresunspor, taraftarları tarafından meşalelerle karşılandı.pic.twitter.com/h8sQ74GXJj REKLAM March 21, 2021

"Hedefimiz 44 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçeğe dönüştürmek"

Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, Yılport Samsumspor ile adeta 6 puanlık bir maç oynadıklarını belirterek, "Samsunspor maçı bizim için hayati önem taşıyan bir karşılaşma oldu. Kazanarak 3 maçlık galibiyet özlemine son verdik ve üzerimizdeki kara bulutları dağıttık. Bunun yanı sıra ilk iki mücadelesi verdiğimiz rakibimiz ile aramızdaki puan farkını açtık" diye konuştu.

Bu sezon 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için büyük fırsat yakaladıklarını vurgulayan Ayhan, "Son 7 maçımız kaldı. Hedefimiz en iyi sonuçları alarak 44 yıllık Süper Lig hayalimizi gerçeğe dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

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