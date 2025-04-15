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Haftanın MVP'si Muhsin Yaşar

Haftanın MVP'si Muhsin Yaşar

15:4015/04/2025, Salı
IHA
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Muhsin Yaşar pivot pozisyonunda oynuyor.
Muhsin Yaşar pivot pozisyonunda oynuyor.

Karşıyaka’nın pivot basketbolcusu Muhsin Yaşar, Aliağa Petkimspor karşısında sergilediği performansla Basketbol Süper Ligi’nde haftanın MVP’si oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 25. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor’la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini uzatmalarda 93-90 mağlup etti.


Zorlu mücadeleye Karşıyaka’nın pivot oyuncusu Muhsin Yaşar damga vurdu. 29 yaşındaki oyuncu, 32 dakika 05 saniye süre aldığı karşılaşmada 26 sayı üretti. Bunun yanında 13 ribaund alan deneyimli oyuncu, 1 de blok yapma başarısı gösterdi. Böylece Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi’nde haftanın MVP’si oldu.


Konuyla ilgili Basketbol Süper Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kritik Aliağa Petkimspor virajında boyalı alandaki imza sayılarından bolca izletti, ribaund’larıyla pota altında hakimiyet kurdu. Double-double performansıyla derbi galibiyetinde parlayan isim oldu" ifadelerine yer verildi.


Muhsin Yaşar, Aliağa Petkimspor maçının ardından yaptığı açıklamada; sahada her şeyini verdiğini ve çok yorulduğunu dile getirmişti.





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