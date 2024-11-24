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Hakan Keleş: Saha bize müsaade etmedi

Hakan Keleş: Saha bize müsaade etmedi

16:3924/11/2024, Pazar
IHA
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Hakan Keleş soruları cevapladı.
Hakan Keleş soruları cevapladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı altına oynamak zordu. Dün oynayabilirdik, dün hava çok güzeldi. İki takım için de sıkıntılı süreçti" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.


Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Keleş, "Kar yağışı altına oynamak zordu. Dün oynayabilirdik, dün hava çok güzeldi. İki takım için de sıkıntılı süreçti. Daha önce oynayabilirdik. Genel olarak istatistiklere baktığımız da üstünlüğümüz gözükse de rakibe pozisyonlar verdik. Kazanmak istiyorduk. İçeride sıkıntılı sürecimiz var, galibiyetimiz yok. Buradan alınan puan değerli tabii. Bugün saha müsaade etmedi ama iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu kar yağışı haftalar önceden belli oluyor. Kar yağışı maçta sıkıntılar yaşattı. Bir şekilde oynadık maçı" diye konuştu.







#Kasımpaşa
#Hakan Keleş
#Sivasspor

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