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Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

15:5424/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kayganlaşan zeminde futbolcular zor anlar yaşadı.
Kayganlaşan zeminde futbolcular zor anlar yaşadı.

Süper Lig'de yoğun kar yağışı altında oynanan ve 18 dakika geç başlayan Sivasspor-Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. 4 Eylül Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.


Bu beraberliğin ardından Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor puanını 18'e, Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa ise 15'e yükseltti.


Sivasspor-Kasımpaşa maçının özetini izlemek için
Garry Rodrigues ile Kevin Rodrigues'in ikili mücadelesi

Karla kaplı zemin temizlendi

Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi sahanın zemini karla kaplandı. Yardımcıları ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Burak Pakkan, saha zemininde incelemelerde bulundu. Karla kaplanan zeminde sıkı bir temizlik çalışması yürütüldü. Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan maçın oynanmasına karar verdi.


Maç 18 dakika geç başladı

Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.


Karşılaşma, saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından 18 dakika geç başladı.









#Süper Lig
#Sivasspor
#Kasımpaşa

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