Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. 4 Eylül Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor puanını 18'e, Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa ise 15'e yükseltti.
Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi sahanın zemini karla kaplandı. Yardımcıları ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Burak Pakkan, saha zemininde incelemelerde bulundu. Karla kaplanan zeminde sıkı bir temizlik çalışması yürütüldü. Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan maçın oynanmasına karar verdi.
Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.
Karşılaşma, saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından 18 dakika geç başladı.