Bu beraberliğin ardından Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor puanını 18'e, Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa ise 15'e yükseltti.

Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi sahanın zemini karla kaplandı. Yardımcıları ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Burak Pakkan, saha zemininde incelemelerde bulundu. Karla kaplanan zeminde sıkı bir temizlik çalışması yürütüldü. Yaklaşık 1 saat sonra bir kez daha sahaya çıkan hakem Pakkan maçın oynanmasına karar verdi.