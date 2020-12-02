DİĞER

Hakeme uçan tekme attı

Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu hakemi linç girişiminde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Özbekistan Ligi'nde hakeme uçan tekme attılar

Özbekistan Ligi'nde hakeme uçan tekme attılar

Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.

Hakemi linç etmek istediler

Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında sahaya inen taraftarlar hakemi linç girişiminde bulundu.

  • Polisin yardımı ile soyunma odasına kaçan hakem canını zor kurtardı.Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı karşılaşmada meydana gelen hakeme linç girişimi olayı kameralara yansıdı.

Neftchi Fergana, Turon Yaypan maçında yanlış karar veren hakeme futbolcudan uçan tekme
DHA

Neftchi Fergana, Turon Yaypan maçında yanlış karar veren hakeme futbolcudan uçan tekme

Özbekistan'da Neftchi Fergana lle Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme uçan tekme attı. Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu. Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü. Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara böyle yansıdı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Neftchi Fergana, Turon Yaypan maçında yanlış ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.