Hakeme uçan tekme attı

Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.

Hakemi linç etmek istediler

Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında sahaya inen taraftarlar hakemi linç girişiminde bulundu.

Polisin yardımı ile soyunma odasına kaçan hakem canını zor kurtardı.Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı karşılaşmada meydana gelen hakeme linç girişimi olayı kameralara yansıdı.