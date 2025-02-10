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Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev

Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev

19:5910/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakem Halil Umut Meler
Hakem Halil Umut Meler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında oynanacak play-off turu ilk maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak play-off turu ilk maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.


Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Mücadelede Pol van Boekel (Hollanda) VAR, Willy Delajod (Fransa) AVAR olarak görev alacak.






#Halil Umut Meler
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Futbol haberleri

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