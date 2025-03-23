Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Hamilton, Leclerc ve Gasly Çin'de diskalifiye oldu

Hamilton, Leclerc ve Gasly Çin'de diskalifiye oldu

16:1823/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen yarışta Scuderia Ferrari takımından Lewis Hamilton rakipleriyle mücadele etti.
5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen yarışta Scuderia Ferrari takımından Lewis Hamilton rakipleriyle mücadele etti.

Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi. Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı, Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırayı almıştı.


Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 36

3. George Russell (Büyük Britanya): 35

4. Oscar Piastri (Avustralya): 34

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22


Takımlar

1. McLaren: 78

2. Mercedes: 57

3. Red Bull: 36

4. Williams: 17

5. Ferrari: 17



#Formula 1
#Lewis Hamilton
#Çin Grand Prix

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinem Dedetaş kimdir?