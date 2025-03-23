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Çin'de McLaren rüzgarı: İşte kazanan isim

Çin'de McLaren rüzgarı: İşte kazanan isim

12:1923/03/2025, Pazar
IHA
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Oscar Piastri'nin finiş çizgisinden geçtiği an
Oscar Piastri'nin finiş çizgisinden geçtiği an

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’sini kazanan McLaren’ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu.

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı Çin’de yapıldı. Çin Grand Prix’si, Şanghay Uluslararası Pisti’nde 56 tur üzerinden koşuldu. Zafere ulaşan McLaren’ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri oldu. Genç pilot, pole pozisyonu avantajını iyi kullanarak liderliğini korudu.




Yarışta ikincilik ise bir diğer McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris’in oldu. Mercedes’in Britanyalı pilotu George Russell da yarışı üçüncü sırada tamamladı.


Geçen yılın Çin GP’sini kazanan Hollandalı pilot Max Verstappen, son turlarda Ferrari pilotu Leclerc’i geçerek yarışı dördüncü bitirdi.


Sezonun bir sonraki yarışı olan Japonya GP, 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00’de gerçekleşecek.










#Formula 1
#Çin
#Oscar Piastri

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