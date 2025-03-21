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Hamilton sprint yarışına ilk sıradan başlayacak

Hamilton sprint yarışına ilk sıradan başlayacak

12:1021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Lewis Hamilton, Ferrari'yle ilk pole pozisyonunu kazandı.
Lewis Hamilton, Ferrari'yle ilk pole pozisyonunu kazandı.

Forumla 1'de Ferrari pilotu Lewis Hamilton, Çin'de düzenlenen sprint yarışı sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi oldu.

F1'de sezonun ikinci durağı olan Çin Grand Prix'sinde sprint sıralama turları yapıldı.


Ferrari pilotu Lewis Hamilton pole pozisyonunu elde ederken, Red Bull'dan Max Verstappen ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıranın sahibi McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.


Sezonun açılış etabı Avustralya Grand Prix'sini kazanan Lando Norris ise sprint sıralama turlarında 6. sıranın sahibi oldu.


İşte sırlama turları sonuçları:




#Formula 1
#Lewis Hamilton
#Max Verstappen

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