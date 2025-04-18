TÜMOSAN Konyaspor bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesinde Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden bir dönem Hatayspor'da forma giymiş Gabonlu Aaron Boupendza için saygı duruşunda bulunulurken, Boupendza'nın bordo-beyazlı ekipte attığı goller stadın ekranından yansıtıldı.

Atakaş Hatayspor taraftarları, Aaron Boupendza için hazırlanan klibe tezahüratlarla eşlik etti. pic.twitter.com/dVcB5HruRm

14. dakikada sağ kanatta Yasir Subaşı ile ikili mücadelesinde topu kazanan Boutobba ceza sahasına kadar girerek, arka direkteki Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Halil Umut Meler, Boutobba'nın ikili mücadele sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.