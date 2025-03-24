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Hatayspor'da Kayserispor maçı mesaisi sürüyor

Hatayspor'da Kayserispor maçı mesaisi sürüyor

15:3024/03/2025, Pazartesi
DHA
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Hatayspor 19 puanla 18. sırada yer alıyor.
Hatayspor 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Ligde üst üste iki maçını kazanarak moral bulan Hatayspor'da futbolcuların antrenmandaki istekli halleri dikkat çekti. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.



#Süper Lig
#Hatayspor
#Kayserispor

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