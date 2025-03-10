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Havvanur Kethüda'dan altın madalya

Havvanur Kethüda'dan altın madalya

09:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
DHA
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Havvanur Kethüda madalya ve kupasını aldı.
Havvanur Kethüda madalya ve kupasını aldı.

Trabzonspor Kulübü’nün bünyesinde mücadele eden milli boksör Havvanur Kethüda, dünya şampiyonu oldu.

1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda mücadele eden sporcu Havvanur Kethüda, finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalya kazandı.


Ayrıca 81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda “En İyi Kadın Boksör” ödülüne layık görüldü.


Trabzonspor Kulübü de sporcunun başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.






#Trabzonspor
#Havvanur Kethüda
#Dünya Boks Birliği Şampiyonası

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