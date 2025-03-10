Havvanur Kethüda'dan altın madalya

1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda mücadele eden sporcu Havvanur Kethüda, finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Ayrıca 81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda “En İyi Kadın Boksör” ödülüne layık görüldü.